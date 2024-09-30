日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。今回のテーマは、「時代をハシゴする”究極のドキュメンタリー“を令和に放送するスペシャル〜！」。ハシゴするYOUだらけの95分で、はたしてどんな面白YOUに出会えるのか？【動画】ガード下文化に憧れたYOU＆乗り継ぎ待ちの間、6時間半だけ東京へ成田空港で声をかけたのは、アメリカから来た