◇セ・リーグDeNAー阪神（2024年9月30日甲子園）DeNAの宮崎敏郎内野手（35）が6回に代打で先制の14号2ランを放った。0―0の6回だった。1死一塁の場面で宮粼が代打で登場。相手先発・青柳の3球目を強振すると、高々と上がった打球は左翼ポール際に飛び込んだが、ファウルの判定。三浦監督はリプレー検証を要求したが、判定は変わらず。甲子園のスタンドからは歓声が上がった。しかし宮崎は動じなかった。直後の