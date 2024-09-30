【エルサレム＝笹子美奈子】米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは３０日、関係筋の情報として、イスラエル軍の特殊部隊が、地上侵攻の準備として、レバノン南部で限定的な作戦を行ったと報じた。本格的な地上侵攻は今週にも始まる可能性があるとしている。報道によれば、作戦はレバノンに拠点を置くイスラム教シーア派組織ヒズボラが国境に建設した地下トンネルを通じてレバノン側に侵入し、ヒズボラの戦力の情報を収集する