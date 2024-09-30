いずみによる、プラスサイズ向けの下着ブランド｢Glamour Princess(グラマープリンセス)｣では、ラフォーレミュージアム原宿にて、2024年10月11日(金)から13日(日)までの3日間開催される、期間限定ショップ｢la farfa SHOP 2024 Autumn｣に出店いたします。ぽっちゃりさんに向けた人気の下着ブランドが、東京･原宿に期間限定で登場。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 グラマープリンセスが期間限定