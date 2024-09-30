秋らしく過ごしやすい気候になってきましたが、今週は“ダブル台風”の動きに注意が必要です。北上する台風17号と18号。10月1日以降、関東の太平洋側の沿岸では強風や高波となる可能性があります。今後の雨・風の予想は？“ダブル台風”の一方、暑さも…10月なのに33度予想熱中症に警戒広瀬俊 気象予報士:小笠原諸島付近にある台風17号の関東への影響は、注意報レベルではないかとみています。今後、関東の東の海上に進み、