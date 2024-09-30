豊橋競輪場（愛知県）が発表した新作ポスターが、SNSで好評を博している。来場していたファンの男性をメインビジュアルに起用。「競輪と人生」というテーマで男性が語った言葉を、キャッチコピーに落とし込んでいる。【写真】こちらも好評！豊橋競輪場の過去のポスター「競輪は真剣にやるんだよ。真剣にやっても勝てないんだから」。そんなコピーとともに年配の男性の表情をモノクロで捉えているのは、同競輪場の9、10月の開催告知