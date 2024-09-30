TBS系『news23』の新エンディングテーマに、宮本浩次の新曲「close your eyes」が決定した。 昨年、エレファントカシマシデビュー35周年の大成功を経て、ソロとしては約3年ぶりとなるオリジナル楽曲「close your eyes」は、『news23』のエンディングテーマのために書き下ろした新曲。宮本が最も信頼するプロデューサー・小林武史と共に丹念に練り上げられ、ツアーにも帯同するバンドメンバ&#