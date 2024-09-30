福岡県警城南署は30日、福岡市城南区南片江3丁目3番付近の公園で同日午前8時ごろ、男が徒歩通行中の中学生に下半身を見せる事件が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40から50歳くらいの中肉。白髪交じりの黒色短髪で色黒。赤色のチェック柄長袖シャツを着用していたという。