福岡県警城南署は30日、福岡市城南区の個人宅固定電話に同日正午ごろ、男から「詐欺行為をしているので、2時間後にすべての電話やテレビが使えなくなるよう手続きをする」などと言われる不審電話事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。