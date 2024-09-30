障害を抱えた子供が通う鹿児島市のデイサービスの事業所が、給付金の不正な請求を行っていたとして市が指定取り消しの行政処分をしました。市はこの事業所に対し約485万円の返還を求めています。指定の取り消し処分を受けたのは、障害児が通う鹿児島市郡元の放課後等デイサービス「ジョイキッズ」です。市によりますと、「ジョイキッズ」は、今年4月から6月までの間、児童発達支援管理責任者を配置していないに