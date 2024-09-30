日本バドミントン協会が10月の国際大会出場を希望していた男子シングルスの斎藤駿、同ダブルスの目崎駿太郎、藤沢佳史組（以上トナミ運輸）のエントリー手続きを誤って行っていなかったことが30日、複数の関係者への取材で分かった。