自民党の石破総裁が9月30日に会見を開き、10月27日に投開票の日程で衆議院総選挙を行う意向を表明しました。解散決断の裏側や石破政権の新たな閣僚人事について、日本テレビ政治部・官邸キャップの平本典昭記者が解説します。◇自民党の石破新総裁は、役員人事を正式に決定しました。副総裁に菅義偉氏、最高顧問には麻生太郎氏です。党4役には幹事長に森山裕氏。自民党の最高意思決定機関、総務会をまとめる総務会長に鈴木俊