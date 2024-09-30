藤間爽子（30）が30日、東京・イイノホールで行われた映画「アイミタガイ」（草野翔吾監督、11月1日公開）完成披露試写会で、写真家を演じたことで「気づかされた」ことがあると明かした。藤間は劇中で、主演の黒木華（34）が演じるウエディングプランナーとして働く秋村梓の親友、郷田叶海を演じた。中学時代、いじめられていた梓を救い、背中を押して引っ張ってきた存在だったが、唐突に命を落としてしまう。死後も、梓がLINEに