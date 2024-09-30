お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（４４）が３０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。とあるユーチューブチャンネルの悪質さに言及した。久保田はこの日「有名人のお宅コレクション」というユーチューブチャンネルを取り上げ「もうなんでもありなんか？？人の家晒して金儲けしてる馬鹿いるけど」とキッパリ。チャンネルに迷惑を被っているようで「それって学校の名簿盗んで売ってるのとなんら変わらんやろ。冷静に我