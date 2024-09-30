鹿児島県内の10代女性に乱暴し、その状況を撮影した疑いで、福岡県の男が30日に逮捕されました。 不同意性交と性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、福岡県北九州市八幡西区に住む鮮魚店従業員の男(24)です。 警察によりますと、男は去年10月下旬、鹿児島県内に住む10代女性に乱暴し、その状況を自身のスマートフォンで撮影した疑いが持たれています。女性にけがはありませんでした。 男と女性は面識があって、SNSで知