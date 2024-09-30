障害を持つ子どもの療育などを行う事業者への給付費を不正に請求したとして、鹿児島市は市内にある事業者の指定取り消しを決めました。 市によりますと、障害児通所支援事業の指定取り消しを決めたのは、郡元1丁目にあるNPO法人「ジョイキッズ」です。 事業所には本来、専任で常勤の管理責任者を1人以上配置しなければなりませんが、ジョイキッズでは今年4月以降、配置していないにもかかわらず、報酬にあたる給付費を市に請求し