白樺湖でのSUP（サップ）体験モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。今回の放送では、長野県の魅力を発信するコーナー「ワンモツーリズム〜長野編〜」をオンエア。八ヶ岳の麓にある白樺湖畔で「八ヶ岳アドベンチャーツアーズ」を経営する福井五大（ふくい・ごだい）さんをゲストにお迎えし、長野県の