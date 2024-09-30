3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。9月23日（月・振休）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられた相談に若井先生が答える「教えて若井先生！」の授業（放送）をおこないました。Mrs. GREEN APPLE若井滉斗――リスナーからのメッセージ私には2歳違いの弟がいます。今までおしゃれに興