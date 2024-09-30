放送作家の高須光聖が、世の中をもっと面白くするためにゲストと空想し、勝手に企画を提案していくTOKYO FMのラジオ番組「空想メディア」（毎週日曜 25:00〜25:30）。9月1日、8日（日）の放送は、Netflixオリジナルシリーズ「地面師たち」の出演で話題の、電気グルーヴのピエール瀧さんをゲストに迎えてお届けしました。この記事では、8日（日）の放送内容を紹介します。 高須光聖、ピエール瀧ピエール瀧さんが出演するNetflixオリ