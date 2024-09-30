俳優の入江甚儀と女優の橘花梨が30日、結婚を発表。双方のSNSを通じて伝えた。【写真】直筆署名入りで結婚を発表した入江甚儀と橘花梨「この度、入江甚儀と橘花梨は結婚致しましたことをご報告させていただきます」と報告した2人は、「これからは家族として支え合い、笑顔の絶えないあたたかい家庭を築いていきたいと思っております」とつづり、「俳優業もこれまで以上に精進してまいります」と伝えた。最後にファンや関係者