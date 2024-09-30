◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（３０日・甲子園）先発した吉野光樹投手が５回までノーヒット投球を披露している。初回、先頭の近本と中野から２者連続三振を奪うと、続く森下を二飛に打ち取る立ち上がり。２回には１死から佐藤輝に四球を与えたが、後続を断ち得点を許さなかった。３回は打者を３人で料理。４回には１死から森下に死球を与えると、続く大山が京田の失策により出塁。１死一、三塁とピンチを招いたが