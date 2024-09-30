◇セ・リーグDeNAー阪神（2024年9月30日甲子園）DeNA2年目右腕の吉野光樹投手（26）が敵地・甲子園の阪神戦に先発。6回まで無安打無得点の快投を見せた。吉野は今季6試合に先発登板し2勝2敗。初回を3者凡退で立ち上がると、3回まで阪神打線を無安打に封じる。4回1死では森下に死球を与えると、4番・大山の平凡なゴロを三塁・京田がまさかのトンネル。1死一、三塁のピンチを背負うが、後続を断ち、6回まで無安打を継続