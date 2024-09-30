グリーズマン（ゲッティ＝共同）サッカーのスペイン1部リーグ、アトレチコ・マドリードのFWグリーズマンが自身のインスタグラムでフランス代表からの引退を表明した。30日、AP通信が報じた。33歳のグリーズマンは2014年に代表デビューし、137試合で44得点。18年にはフランスのワールドカップ（W杯）制覇に貢献した。（共同）
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