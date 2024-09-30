歌手で俳優・杉良太郎（８０）が３０日、都内で「芸能活動６０年、福祉活動６５年傘寿の祝い『感謝の宴』」を開催した。会場には、菅義偉前首相（７５）、二階俊博元幹事長（８５）、歌手の坂本冬美（５７）、山本譲二（７４）、山川豊（６５）ら各界の著名人が足を運んだ。杉は、約５００人の出席者から傘寿と周年記念の祝福を受けながら、代表曲「すきま風」「明日の詩」を熱唱。「故郷は皆さんの心に必ずある。その故郷の