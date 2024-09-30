元お笑いトリオ、ニブンノゴ！のメンバーとして活躍した放送作家の宮地ケンスケ（48）が30日、X（旧ツイッター）を更新。所属事務所の吉本興業を退所したことを報告した。宮地は「突然のご報告になりますが9月30日をもって吉本興業を退所致しました！！」と報告。吉本興業のオウンドメディア「FANYマガジン」に掲載された自身のインタビュー記事を貼り付け、「インタビューされてることで察していただきたいですが、円満退所です！