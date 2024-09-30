視聴者に提言をしたSnow Manラウール9月27日に放送された『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）で、出演した女性審査員たちの発言が物議を醸している。今回の企画は、Snow Manメンバーがコーディネート対決し、女性審査員5人に審査してもらうもの。審査員には、藤田ニコルやみちょぱ、河北麻友子など、モデル出身のタレントたちがずらりと並んだ。企画上、仕方のないことだが、メンバーのコーディネートに審査員たちが