【パリ時事】サッカーのフランス代表ＦＷアントワヌ・グリーズマン（３３）＝アトレチコ・マドリード＝が３０日、自身のＳＮＳで代表からの引退を表明した。「私の人生のこの章を終える。フランス代表での素晴らしい冒険をありがとう」と記した。グリーズマンは２０１８年ワールドカップ（Ｗ杯）ロシア大会でフランスの優勝に貢献。同国代表として４４ゴールをマークした。