※10月8日、名証ネクスト市場に上場予定のケイ・ウノ [名証Ｎ]は30日、公開価格を発表した。 ●ケイ・ウノ 上場市場：名証ネクスト市場 上場予定日：10月8日 事業内容：ジュエリー・時計の製造販売、オーダーメイド、リフォーム、修理 公開価格：2320円 仮条件：2100円～2320円 想定発行価格：2320円 上場時発行済み株式数：104万3200株 公募：10万株 売り