2024年9月29日、香港メディア・香港01は、中国浙江省の海沿いにある華東地域最大の火力発電所で大量のクラゲが漂着して機械が故障するトラブルが発生したと報じた。記事は、銭塘江北岸の六里湾に位置し、華東地域で最大規模、中国国内でも2番目に大きい規模を持つ浙能嘉興火力発電所に設置されているフィルターに近ごろ大量のクラゲが引っかかり故障が発生したと紹介。従業員総出による24時間体制でクラゲの除去作業を行っているも