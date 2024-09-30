上海市と江蘇省蘇州市、浙江省湖州市を結ぶ高速鉄道（滬蘇湖高速鉄道）は27日、これまでの段階的な加速試験を踏まえて、単一列車による最高試験速度レベルの加速試験を行いました。総合検査車両は、時速385キロの試験目標値速度での走行に成功し、総合調整・試験の段階的目標を達成しました。中国鉄道上海局集団有限公司が明らかにしました。発表によると、段階的な加速試験は、単一列車と連結列車の2段階に分けて実施されます。単