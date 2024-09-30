Image: Duolingo 最近マスコットのフクロウが突然病気にかかってしまったことでも話題となった学習系アプリの「Duolingo」が、今度はオリジナルの物理キーボードを発売することになりました。このキーボードは、昨年リリースされたDuolingoの音楽学習コースのピアノ学習に対応したものです。この初心者向けキーボードによって、ピアノの基礎や音楽理論の理解に役立つとのこと。つまり、今度