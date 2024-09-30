記者団の取材に応じる立憲民主党の野田代表（中央）＝30日午後、東京都内野党は30日、自民党の石破茂総裁の次期衆院選日程発表に反発、対決姿勢を強めた。立憲民主党の野田佳彦代表は「首相就任前で国会軽視だ」と批判。候補一本化を含め他の野党と対話を加速させる考えを示した。選挙戦では自民党派閥裏金事件を受け「政治とカネ」を争点に据える構えだ。野田氏は最大の支持団体・連合の芳野友子会長と面会し、衆院選での国民