俳優の藤原竜也（４２）が３０日の西武―日本ハム戦（ベルーナ）のセレモニアルピッチに登板し、外崎相手に見事なノーバウンド投球を披露した。埼玉・秩父市出身でライオンズファンの藤原は「外崎選手にキャッチャーを務めてもらえて本当に感動しました。（本番まで）知らなかったんですよ…、反則です（笑）」と感激のコメント。「幼少期からライオンズを応援させていただいていて、現役の頃からずっと見てきた渡辺ＧＭ兼監督