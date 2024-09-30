ウクライナ侵攻を続けるロシアで30日、一方的に宣言したウクライナ4州との「併合」から2年を祝う行事が各地で開かれた。ロシア軍は4州全域を制圧していないが、プーチン大統領は国民に向けたビデオ演説で、「すべての目的を達成する」と強調した。【写真】「ロシア人殺す」叫ぶ少女、衝撃受けた高齢者国営TVがあおる恐怖プーチン氏は昨年、この日を4州との「再統一の日」と決定。4州のほか、ロシア各地で侵攻に関する展示会