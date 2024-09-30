ときに、周りの人々の予想外の行動やコメントに困惑することがあります。今回は、周りを困惑させる振る舞いを紹介します。親しみすぎる態度フレンドリーで親しみやすく見える人もいますが、ときにはそれが相手にとって負担となることも。知り合ったばかりの人に過度にタメ口で話すなどの行動は控え、状況に応じた対応を行いましょう。無表情で距離感を感じさせる無表情であることが多いと、相手にとって自分のことをどう思っている