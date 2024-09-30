何でも自慢したい！ という人がいますが、自慢のし過ぎはマウンティングと呼ばれます。そうしたマウンティング行為は、悲しいことに人を遠ざけてしまうものです。筆者の友人A子さんから聞いた、そんなマウンティング行為の被害にあった話をご紹介します。 高級マンションよ！ とマウントを取るママ友 何度も自慢されると、『私はあなたたちより上なのよ』と言われているように感じてしまいますよね。自慢したい気持ちも