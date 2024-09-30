楽天・田中将大が３０日、出場選手登録を抹消された。プロ１８年目で初めてシーズンを未勝利で終える見通しとなった。今季一軍初登板となった２８日のオリックス戦では５回４失点で敗戦投手となっており、今江監督は「（投球内容や疲労度を）総合的に判断した」と理由を説明した。