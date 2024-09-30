第一線で活躍し続ける俳優・山田孝之。2024年12月には自身がプロデューサーを務める映画「聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメン VS 悪魔軍団〜」の公開が控えるなど、その活躍は演者だけにはとどまらない。演ずる役柄も幅広く、日本を代表するカメレオン俳優の一人といえるだろう。今回はそんな山田が主演を務めた「鴨川ホルモー」を紹介しよう。 早良京子(芦名星)と向き合う安倍明(山田孝之)(c)2009 「鴨川ホルモー」フィルム