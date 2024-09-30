全国各地で目撃されている危険極まりない逆走。埼玉県ではあわや大惨事の瞬間がとらえられていました。“そこをどけ”と言わんばかりに何度もライトをチカチカさせる“パッシング逆走”。ドライバーは危険を感じ、とっさにクラクションと急ブレーキ。衝突はギリギリで回避することができました。危険な逆走は秋田県でも。国道を走行中に目撃されたのは見えづらい“死角からの逆走”です。黒い車が、センターラインを大きくはみ出し