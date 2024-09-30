杉良太郎（80）が30日、都内で、「芸能活動60年・福祉活動65年感謝の宴」を行った。1965年（昭40）に「野郎笠」で歌手デビュー、翌年に「燃えよ剣」で俳優デビュー。ミリオンヒット曲「すきま風」や「神様への手紙」などを歌い、俳優としても「遠山の金さん」「新五捕物帳」など1400本以上のテレビ番組で主演を務めた。この日は「すきま風」「明日の詩」「花のふるさと」「神様への手紙」「愛の一滴」を歌唱し、さらに妻の伍代夏