文系か理系かで違うのは大学の分野だけではない!? 大人気コミック『ぼく、オタリーマン。』の著者よしたにさんが描く理系の生態を描いたコミックエッセイ『理系の人々』をお届けします。理屈っぽかったり、興味をもつととことん調べたり――今まであまり理解できなかった理系の人の独特な言動も、よく見てみると面白い！ 読めば理系への理解が深まる作品です。※本作品は『理系の人々』（よしたに/KADOKAWA）から一部抜粋・編集し