県議会の通常会議は９月３０日に質疑・質問の最終日を迎え、２つの会派から４人が登壇しました。 質問に立ったのは、佐藤晴彦議員（とちぎ自民党議員会）、湯澤英之議員（夢と希望あふれる栃木を創る会）、岡部光子議員（とちぎ自民党議員会）、螺良昭人議員（とちぎ自民党議員会）の４人です。 福田富一知事の５期目の任期で最後の質問戦となる中、宇都宮市が２０３０年代前半を目標に整備を進める予定のＬＲＴ・ライトラインの