藤本美貴さんが自身のYoutubeチャンネルに『ただお喋りしながらドンキに行って買い物するだけの動画です』の動画を公開！様々な購入アイテムを紹介してくれました！中にはリピ買いの愛用アイテムも♪【関連記事】後藤真希「すごい伸びる」効果を実感したまつ毛美容液■ヘアケアに動画内に登場したのはこちら！fino/プレミアムタッチ 濃厚美容液ヘアオイル 税込1,290円（編集部調べ）画像出典：藤本美貴オフィシャルYoutubeよりオイ