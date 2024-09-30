石川が持つ多彩な文化資源を活用し観光誘客を後押しする県の支援事業に取り組む団体に30日、認定書が交付されました。支援事業は、2023年度創設された総額100億円の「文化観光推進ファンド」の運用益を活用して行われます。2024年度は、能登のキリコ祭りを体験できるデジタルツールの開発や和太鼓の製造工程見学など14の事業が採択を受け、2年間で最大1000万円が補助されます。金沢市の北國新聞交流ホールで行われた交付式では、庄