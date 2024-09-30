STV札幌テレビ放送は9月30日、公式サイトでグループ会社・札幌映像プロダクション所属の番組制作スタッフが逮捕されたことを発表し、謝罪した。同社は「弊社番組制作スタッフ逮捕について」と題し、「2024年9月30日（月）午前、弊社グループ会社の株式会社札幌映像プロダクション所属の番組制作スタッフ 北川智之（きたがわ ともゆき）容疑者（48歳）が、住居侵入未遂の疑いで逮捕されました」と報告。続けて「報道機関と