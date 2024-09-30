自民党の石破新総裁は、衆議院の解散総選挙を１０月に行うと表明しました。立候補を目指す議員たちは早期の解散をどのように受け止めたのでしょうか。■自民党石破茂総裁「１０月２７日に解散総選挙を行いたいと考えております」９月３０日午後、自民党の石破総裁は、条件が整えば衆議院を解散し、１０月２７日投開票の日程で総選挙を行う意向を正式に表明しました。１０月の総選挙について、広島選出の国会議員は…。■立憲民