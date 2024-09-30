前兵庫県明石市長の泉房穂氏（61）が30日、TOKYOMXの新番組「堀潤LiveJunction」（月〜金曜後6・00）に生出演し、衆院の解散総選挙をめぐる自民党石破茂総裁（67）の決断に失望感を示した。27日の新総裁選出後の会見で石破氏は、解散時期について「国民の皆さんでご判断いただく材料はきちんと提供します」とし、「とにかく国民に向かって不誠実な態度だけは取らない」と繰り返し述べていた。しかし、この日は衆院を早期