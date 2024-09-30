広島市西区の道路陥没から4日です。現場では今も立ち入り制限が続いていて、一部の住民は避難生活を強いられています。■職員「じゃあ一緒に行きましょう」陥没現場から半径50メートルでいまだ続く立ち入り制限。30日も荷物を取りに一時帰宅する住民の姿がありました。先週26日、広島市西区福島町の交差点で発生した道路の陥没…。雨水管の整備のため地下を掘り進めていたところ異常に水が出て道が崩れました。周辺の建物11