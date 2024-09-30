岩国市内のライオンズクラブが、SNS型詐欺の被害防止を呼びかける横断幕を岩国警察署に寄贈しました。寄贈式では、岩国錦ライオンズクラブの岩粼和彦会長から岩国警察署の田中正和署長に目録が手渡されました。岩国錦ライオンズクラブはうそ電話詐欺警戒の横断幕やコロナ禍の際の検温器など、毎年、社会情勢に応じた物品を岩国署に寄贈してきました。ことしは岩国警察署オリジナルのキャラクターが描かれたテー