KFA（韓国サッカー協会）は30日、10月に控えたFIFAワールドカップ26アジア最終予選を戦う韓国代表のメンバー26名を発表した。FIFAワールドカップ26アジア最終予選は9月のインターナショナルマッチウィークにて開幕を告げた。グループBに組み込まれた韓国代表は、5日のパレスチナ代表戦をスコアレスドローで終え、白星発進を逃したものの、10日に行われたオマーン代表との一戦は3−1で勝利。ここまで1勝1分はグループB内でトッ